Выпускники школ в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ по трем предметам

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Выпускники школ в 2026 году могут пересдать ЕГЭ по русскому языку, математике и одному предмету по выбору в резервные дни приёма экзамена 8 или 9 июля, а также в сентябре, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

«Выпускникам стоит помнить о возможности пересдачи ЕГЭ. В 2026 году учащиеся смогут пересдать оба обязательных предмета (русский и математику) и один предмет по выбору в резервные дни 8 июля и 9 июля, либо 4, 8, 25 сентября», — сказал политик.

Сенатор также добавил, что первоначальный результат сдачи экзамена аннулируется, даже если новый оказался ниже. Поэтому, отметил он, решение о пересдаче необходимо принимать взвешенно.

«Стоит учитывать, что в случае пересдачи время получения окончательного результата экзамена также сильно сдвигается, в связи с чем необходимо оперативно и в кратчайшие сроки успеть подать документы для зачисления в ВУЗы», — напомнил парламентарий.