Внук ветерана рассказал, что Путин поздравил его деда со столетием

Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой «сорокапятки», далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах ВС СССР, в 1954 году был направлен в Алжир на разминирование земель после присутствия колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.