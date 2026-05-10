Внук ветерана рассказал, что Путин поздравил его деда со столетием

РИА Новости: Путин в апреле поздравил ветерана Лыткина со столетием.

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ивана Лыткина, которого обнял на параде на Красной площади в прошлом году, рассказал РИА Новости внук ветерана.

Лыткин отметил 100-летний юбилей 10 апреля этого года.

«Да, поздравлял, и представитель аппарата президента приезжал на день рождения», — сказал внук Лыткина в ответ на вопрос, получил ли его дед поздравление от президента.

На параде в честь 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в 2025 году глава государства пообщался с ветераном и обнял его на прощание.

Лыткин воевал в составе 1-го Белорусского фронта, был артиллеристом-наводчиком, командиром знаменитой «сорокапятки», далее попал в разведку. После войны Лыткин остался в рядах ВС СССР, в 1954 году был направлен в Алжир на разминирование земель после присутствия колонизаторов, а затем служил в Прибалтике, на Чукотке, в Африке и на Кубе.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны I, II степени, орденом Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией», «За доблестную службу в Вооруженных силах СССР», грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту».

