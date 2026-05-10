Более 100 пассажиров изолированы в каютах на лайнере после вспышки норовируса: о ЧП на борту The Caribbean Princess

Пассажиры и члены экипажа круизного лайнера The Caribbean Princess заразились норовирусом. Заболевание отмечается у более чем сотни человек. Лайнер следует во Флориду. Он прибудет в пункт назначения 11 мая, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США.
По данным CDC, судно неделю назад вышло из порта во Флориде. Сейчас лайнер находится у побережья Доминиканы. Всех заразившихся вирусом изолировали в каютах. Среди заболевших 13 человек — члены экипажа.
Как уточняет CDC, выявленный вид норовируса передается от человека к человеку. Кроме того, его можно подхватить через зараженную еду и воду. Чтобы обезопасить себя, не следует трогать и поверхности.
Ранее вспышку хантавируса зафиксировали на борту лайнера MV Hondius. К настоящему моменту известно, что минимум 29 пассажиров из 12 стран сошли с судна после смерти первого заболевшего. Среди них были граждане США, Британии, Канады, Нидерландов, Швейцарии, Германии, Новой Зеландии и других государств.