Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Монреале в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 2,5 тыс. человек

Шествия началось с митинга-концерта на одной из центральных площадей города, рассказали в пресс-службе посольства России в Канаде.

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. человек приняли 9 мая участие в шествии «Бессмертного полка» в Монреале. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства России в Канаде.

«9 мая в Монреале состоялась одна из крупнейших в Канаде акций “Бессмертный полк”. В шествии, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 2 500 человек», — отметили в диппредставительстве.

Акция началась с митинга-концерта на одной из центральных площадей города. «Со сцены звучали песни военных лет, объединившие участников в атмосфере памяти, благодарности и гордости за поколение победителей», — подчеркнули в посольстве.

После концерта многотысячная колонна «Бессмертного полка» с портретами фронтовиков, блокадников и тружеников тыла прошла по одной из главных улиц Монреаля.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше