В Монреале в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 2,5 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. человек приняли 9 мая участие в шествии «Бессмертного полка» в Монреале. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства России в Канаде.
«9 мая в Монреале состоялась одна из крупнейших в Канаде акций “Бессмертный полк”. В шествии, посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 2 500 человек», — отметили в диппредставительстве.
Акция началась с митинга-концерта на одной из центральных площадей города. «Со сцены звучали песни военных лет, объединившие участников в атмосфере памяти, благодарности и гордости за поколение победителей», — подчеркнули в посольстве.
После концерта многотысячная колонна «Бессмертного полка» с портретами фронтовиков, блокадников и тружеников тыла прошла по одной из главных улиц Монреаля.