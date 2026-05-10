Сабуров признался, что не смог сдать экзамен по русскому для документов в РФ

Казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому на 50 лет запретили въезд в Россию, рассказал на концерте в Дубае в четверг, 7 мая, что пытался получить официальные документы в РФ, но не смог сдать тест по русскому языку.

Комик заявил, что поддерживает миграционную политику России и пытался оформить документы в основном для налоговой. Для этого нужно было пройти тест на знание русского языка.

— Сидели с женой за одной партой… Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет, — рассказал Сабуров.

Во время концерта он несколько раз просил зрителей не снимать его выступление, объясняя это тем, что отдельные фразы могут быть вырваны из контекста, передает РИА Новости.

6 февраля Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет в связи с критикой специальной военной операции на Украине, а также нарушением миграционного и налогового законодательства.

25 февраля юморист дал первый концерт после запрета на въезд в Россию, который он начал с шуток о том, что зрители пришли «посмотреть на уголовника».

