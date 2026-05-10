В Дублине прошел автопробег в честь Дня Победы

В мероприятии участвовали около 1,5 тыс человек и примерно 500 машин, рассказал зампредседателя Координационного совета организаций российских соотечественников в Ирландии Дмитрий Смирнов.

ЛОНДОН, 10 мая. /ТАСС/. Автопробег по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Дублине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Ирландии Дмитрий Смирнов.

«Этот автопробег проходит в Ирландии уже более 10 лет. Если в прошлом году у нас было заявлено в районе 400 единиц автотранспорта, то в этом году было на сотню больше, около 500 машин, считая мотоциклы. Было около 1,5 тыс. человек. Автопробег проходил по маршруту длиной 20 км. Он вышел с окраины Дублина на трассу M50 и завершился в пригороде Дублина. Погода была шикарная и не подвела нас», — сказал он.

Смирнов отметил, что после автопробега состоялись праздничный концерт и акция «Бессмертный полк». «У нас сложилась традиция, что после организованного автопробега с разукрашенными машинами в конечной точке маршрута проходит вторая часть — семейный день с большим праздничным концертом, акцией “Бессмертный полк” и народными гуляниями. Люди приходят на концерт в [военной] форме времен Великой Отечественной войны с российскими флагами», — указал он.

Смирнов добавил, что на мероприятии присутствовали выходцы практических из всех бывших советских республик. «В этот раз было много украинцев и автомобили с украинскими номерами. Был представлен практически весь состав из 15 бывших советских республик. Машины были украшены флагами и советской символикой времен Великой Отечественной войны, включая реплику Знамени Победы. Присутствовали российские, украинские, молдавские, казахстанские флаги в огромном количестве. В Ирландии не запрещена символика иностранных государств, поэтому мы не нарушали законы. Практически у всех присутствовала георгиевская ленточка. На торжественной части мероприятия присутствовал посол Российской Федерации Юрий Филатов. Он выступил с речью и вместе с сотнями человек принял участие в акции “Бессмертный полк”, — отметил организатор.

Он указал, что ирландская полиция «была уведомлена заранее» о мероприятии, ее сотрудники «взаимодействовали и сотрудничали» с КСОРС. «Они остановили и даже перекрыли движение, потому что вначале колонна переезжала трамвайные пути по одной из самых оживленных магистралей Дублина, и сделали нам зеленый коридор, и мы спокойно прошли», — рассказал Смирнов.