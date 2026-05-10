Боксёр Дюбуа нокаутировал Уордли и вернул титул чемпиона в супертяжёлом весе

Начало встречи складывалось крайне тяжело для Дюбуа: уже в первом раунде он оказался в нокдауне, а затем снова пропустил тяжёлый удар в третьем. Однако после этого 28-летний боксёр сумел полностью перехватить инициативу и начал методично разбивать соперника.
Во второй половине боя преимущество Дюбуа стало подавляющим. Уордли неоднократно пропускал тяжёлые серии, а врач дважды проверял его состояние из-за повреждений лица. Несмотря на это, бой продолжался до 11-го раунда, когда судья решил вмешаться.
Для Дюбуа этот титул стал возвращением на чемпионский олимп после поражения от Александра Усика летом прошлого года. Тогда британец уступил украинцу нокаутом и потерял пояс IBF.
Теперь в активе Дюбуа 23 победы, из которых 22 добыты досрочно, при трёх поражениях. Для Уордли это поражение стало первым в профессиональной карьере.
Ранее в Токио японец Наоя Иноуэ подтвердил своё звание абсолютного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 55,22 кг. Он с лёгкостью одержал победу над соотечественником Дзюнто Накатани, поединок состоял из 12 раундов.
