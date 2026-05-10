В Боливии провели акцию "Бессмертный полк"

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая. /ТАСС/. Шествие «Бессмертного полка» состоялось в городе Ла-Пас в Боливии. Об этом сообщило в своем Telegram-канале посольство РФ в южноамериканской стране.
«Около 150 человек приняли участие в патриотической акции, в том числе сотрудники посольства России, учащиеся российско-боливийской школы, представители учебных заведений, соотечественники, а также выпускники советских и российских вузов», — говорится в тексте.
Участники акции прошли по улицам Ла-Паса и вместе исполнили песню «День Победы» на русском и испанском языках. «Память о Великой Победе продолжает объединять поколения и народы. Наш долг — сохранить историческую память и передать ее тем, кто будет после нас», — сказал на мероприятии посол РФ в Боливии Дмитрий Верченко.
По завершении шествия его участники возложили цветы к памятной табличке, установленной на стене диппредставительства в память о погибших в Великой Отечественной войне.