WSJ: Израиль перед операцией против Ирана создал секретную базу в Ираке

Израиль перед началом военной операции в Иране развернул секретную базу на территории Ирака, сообщает газета The Wall Street Journal.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их данным, военная база стала логистическим хабом для ВВС Израиля. Кроме того, там находился спецназ и поисково-спасательные группы. Речь идёт о группах, которые бы искали сбитые самолёты.
«Когда истребитель США F-15 потерпел крушение в небе над Ираном, Израиль предложил Соединённым Штатам помощь. Военные США эвакуировали обоих пилотов своими силами, но Израиль наносил авиаудары для обеспечения безопасности спасательной операции», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что в марте базу Израиля едва не раскрыли. Житель Ирака рассказал о нетипичном уровне военной активности военнослужащим Ирака, те отправились на разведку и были атакованы. Позже иракские власти направили для проверки местности дополнительные силы, которые выявили признаки возможного присутствия контингента.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. По информации Axios, США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Иран отказался от разработки ядерного оружия.