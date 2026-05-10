Депутат Пагор: в Латвии 9 Мая люди усыпали братские могилы цветами

ВИЛЬНЮС, 10 мая. /ТАСС/. Жители Латвии 9 Мая усыпали цветами братские захоронения на территории республики. Так люди отметили 81-й годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил депутат Елгавской думы, член политической партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор.
«Как прошло 9 Мая в Латвии? Знаете, все братские захоронения, где я сегодня был, они были просто усыпаны цветами. Мне кажется, ни на одно мероприятие в Латвии не несут такое огромное количество цветов», — сказал Пагор, видеозапись заявления которого опубликована в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что День Победы объединяет не только русскоязычное население Латвии, но и коренных жителей, которые не поддаются переписыванию истории Советского Союза и подмене понятий о вкладе Красной армии в Победу.