Катерина Шпица во второй раз стала матерью и показала фото новоожденного

40-летняя актриса Катерина Шпица во второй раз стала мамой. Ребенок появился на свет 6 мая.

Отцом новорожденного стал фитнес-тренер Руслан Панов. Звезда сериала «Полярный» в пятницу, 8 мая, опубликовала трогательные снимки из роддома и раскрыла имя сына — Богдан Русланович Панов. Вес мальчика составил 3940 граммов, рост — 55 сантиметров.

По словам актрисы, роды прошли без осложнений. Она также поделилась, что на третьи сутки пришло молоко.

— Сына не оторвать от груди, а нам не оторвать от него взгляда, пост пишется в несколько заходов. Чувства такие интимные, но так хочется делиться, — написала Шпица в своем Telegram-канале.

В декабре прошлого года актриса Катерина Шпица сообщила о своей беременности с помощью трогательного видео. 40-летняя звезда решила необычным образом объявить, что ждет второго ребенка — первого в браке со своим супругом Русланом Пановым. В ролике пара предстала в новогодних нарядах. Они исполнили танец под песню из мультфильма «Ну, погоди!».

Шпица в ноябре прошлого года сообщила о потере своего ребенка. Но только в январе 2025 года раскрыла подробности трагедии. Артистка готовилась стать мамой во второй раз. Когда она забеременела, то была очень счастлива. Но на первом скрининге врачи сообщили ей страшную новость — неразвивающаяся беременность.