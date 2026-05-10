Катерина Шпица во второй раз стала матерью и показала фото новоожденного

Шпица в ноябре прошлого года сообщила о потере своего ребенка. Но только в январе 2025 года раскрыла подробности трагедии. Артистка готовилась стать мамой во второй раз. Когда она забеременела, то была очень счастлива. Но на первом скрининге врачи сообщили ей страшную новость — неразвивающаяся беременность.