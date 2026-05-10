На площади Главного храма ВС РФ состоялся концерт в честь Дня Победы

На Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил России прошел музыкально-драматический спектакль «Одна судьба — Одна Победа», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Постановка объединила театральные сцены, вокальные номера, хореографию и современные мультимедийные технологии, а также архивные кадры и документальные материалы.
Основной темой спектакля стала связь поколений и преемственность исторической памяти через события Великой Отечественной войны и современные вызовы, связанные с защитой страны. Организаторы стремились показать единство прошлого и настоящего через художественные образы и музыкальные композиции.
В мероприятии приняли участие известные артисты, музыкальные и театральные коллективы, а завершился вечер праздничным салютом над территорией Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ранее Владимир Путин поздравил жителей России с Днем Победы. Он подчеркнул, что сохранение памяти о событиях ВОВ, ее подлинной истории и истинных героях является для россиян делом чести.