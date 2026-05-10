НАТО планирует использовать космодромы Японии и партнеров

Nikkei сообщила, что НАТО рассматривает возможность совместного использования площадок для запуска спутников с Японией и рядом государств-партнеров. Речь идет о проекте космического реагирования Starlift, направленном на быстрое восстановление спутниковой инфраструктуры.
По данным источников издания, Североатлантический альянс намерен привлечь к инициативе Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию. Предполагается, что сотрудничество позволит ускорить запуск новых аппаратов в случае выхода из строя действующих спутников.
Как отмечается в публикации, НАТО рассматривает расширение космического взаимодействия с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне растущего внимания к вопросам безопасности и устойчивости спутниковых систем.
Nikkei пишет, что Япония может присоединиться к проекту Starlift, поскольку участие в программе способно усилить возможности страны в сфере обороны и реагирования на внешние угрозы.
Дополнительные детали возможного соглашения, включая сроки реализации и параметры использования космической инфраструктуры, пока не раскрываются.
В последние годы НАТО активно расширяет сотрудничество в космической сфере, рассматривая спутниковые системы как один из ключевых элементов современной военной связи, навигации и разведки, а также защиты критической инфраструктуры стран альянса и его партнеров.
