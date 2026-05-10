Неизвестный открыл стрельбу возле жилого комплекса в Киеве

В Киеве неизвестный мужчина открыл стрельбу на улице в районе жилого комплекса «Варшавский». Об этом в субботу, 9 мая, сообщило украинское издание «Страна.ua».
По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.
18 апреля вооруженный автоматом мужчина заперся в супермаркете «Велмарт» и взял нескольких человек в заложники. Перед этим он открыл стрельбу по случайным прохожим. На место оперативно прибыл спецназ.
Мэр Киев Виталий Кличко сообщил, что в результате случившегося погибли двое человек, еще 10 пострадали. Позже нападавшего ликвидировали во время задержания.
Позже стало известно, что открывшего стрельбу в Киеве мужчину зовут Дмитрий Васильченков. За несколько дней до происшествия его насильно мобилизовали в армию Украины. Он сбежал из части, после чего открыл огонь на Голосеевском проспекте.
30 апреля в селе Верба Ровенской области мужчина открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования и полиции, в результате чего были ранены два человека.