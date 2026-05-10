Неизвестный открыл стрельбу возле жилого комплекса в Киеве

Позже стало известно, что открывшего стрельбу в Киеве мужчину зовут Дмитрий Васильченков. За несколько дней до происшествия его насильно мобилизовали в армию Украины. Он сбежал из части, после чего открыл огонь на Голосеевском проспекте.