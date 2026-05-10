"9 Мая объединяет всех адекватных": в Латвии усыпали кладбища цветами в День Победы

Депутат Пагор: все братские кладбища Латвии усыпали цветами в День Победы.

Источник: Комсомольская правда

Латвийцы отдали дань уважения падшим в годы Великой Отечественной войны солдатам. Все братские кладбища страны на День Победы были усыпаны цветами. Так сообщил депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор в личном Telegram-канале.

Парламентарий напомнил о запретах со стороны государства на празднование Дня Победы. При этом люди в Латвии несли цветы к братским захоронениям. Депутат поблагодарил граждан за смелые действия.

«Девятое мая объединяет не только русскоговорящих людей. Сегодня было очень много и латышей. Оно объединяет всех адекватных», — прокомментировал Андрей Пагор.

Акция «Бессмертный полк» прошла ранее в Берлине. Жители ФРГ массово почтили память советских солдат. Помимо акции, в стране провели ряд других торжественных мероприятий. В них приняли участие не только российские дипломаты и переехавшие россияне, но и немцы.

