"9 Мая объединяет всех адекватных": в Латвии усыпали кладбища цветами в День Победы

Латвийцы отдали дань уважения падшим в годы Великой Отечественной войны солдатам. Все братские кладбища страны на День Победы были усыпаны цветами. Так сообщил депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор в личном Telegram-канале.
Парламентарий напомнил о запретах со стороны государства на празднование Дня Победы. При этом люди в Латвии несли цветы к братским захоронениям. Депутат поблагодарил граждан за смелые действия.
«Девятое мая объединяет не только русскоговорящих людей. Сегодня было очень много и латышей. Оно объединяет всех адекватных», — прокомментировал Андрей Пагор.
Акция «Бессмертный полк» прошла ранее в Берлине. Жители ФРГ массово почтили память советских солдат. Помимо акции, в стране провели ряд других торжественных мероприятий. В них приняли участие не только российские дипломаты и переехавшие россияне, но и немцы.