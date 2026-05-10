Россиянам назвали шесть отраслей со средней зарплатой больше миллиона рублей

Дизайнеры и строители в ряде регионов РФ получают больше 1 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Заработки в шести отраслях в семи российских регионах превысили один миллион рублей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на статистические данные. Речь идёт о заработных платах за февраль.

Сообщается, что специализированные дизайнеры в Крыму за работу в этом месяце получили в среднем 1,4 миллиона рублей. Это самая большая зарплата в РФ.

Сотрудники холдинговых компаний в Костромской, Ярославской и Мурманской областях заработали от 1,3 до одного миллиона рублей. В то же время в Республике Алтай средняя зарплата занятых в строительстве некоторых инженерных сооружений составила 1,3 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге работники нефтегазовой отрасли за февраль получили в среднем 1,25 миллиона. В Москве 1,1 миллиона получали на табачных производствах, а в сфере управления фондами — по 1,05 миллиона.

Речь идёт о начисленной зарплате до вычета налогов, с учётом премий.

Ранее сообщалось, что рост средней заработной платы в России опередил уровень инфляции.

Напомним, средняя зарплата в России выросла с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в месяц в 2025 году. Это более чем трехкратное увеличение за 10 лет. Подробнее читайте здесь на KP.RU.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше