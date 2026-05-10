Россиянам назвали шесть отраслей со средней зарплатой больше миллиона рублей

Заработки в шести отраслях в семи российских регионах превысили один миллион рублей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на статистические данные. Речь идёт о заработных платах за февраль.
Сообщается, что специализированные дизайнеры в Крыму за работу в этом месяце получили в среднем 1,4 миллиона рублей. Это самая большая зарплата в РФ.
Сотрудники холдинговых компаний в Костромской, Ярославской и Мурманской областях заработали от 1,3 до одного миллиона рублей. В то же время в Республике Алтай средняя зарплата занятых в строительстве некоторых инженерных сооружений составила 1,3 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге работники нефтегазовой отрасли за февраль получили в среднем 1,25 миллиона. В Москве 1,1 миллиона получали на табачных производствах, а в сфере управления фондами — по 1,05 миллиона.
Речь идёт о начисленной зарплате до вычета налогов, с учётом премий.
Напомним, средняя зарплата в России выросла с 32 633 рублей в 2016 году до 100 360 рублей в месяц в 2025 году. Это более чем трехкратное увеличение за 10 лет.