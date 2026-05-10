Россиянам назвали шесть отраслей со средней зарплатой больше миллиона рублей

Сотрудники холдинговых компаний в Костромской, Ярославской и Мурманской областях заработали от 1,3 до одного миллиона рублей. В то же время в Республике Алтай средняя зарплата занятых в строительстве некоторых инженерных сооружений составила 1,3 миллиона рублей, а в Санкт-Петербурге работники нефтегазовой отрасли за февраль получили в среднем 1,25 миллиона. В Москве 1,1 миллиона получали на табачных производствах, а в сфере управления фондами — по 1,05 миллиона.