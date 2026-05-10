Эксперт Голубева рассказала, у кого самый длинный ежегодный отпуск в России

Россиянам, работающим во вредных и опасных условиях труда, предоставляется дополнительные оплачиваемые отпуска — минимум семь дней. Для работников с ненормированным рабочим днем — минимум три дня. Для сотрудников, официально работающих на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, тоже предусмотрены дополнительные отпуска, их продолжительность составляет от 16 до 24 дней, сообщила Голубева.