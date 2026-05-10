Эксперт Голубева рассказала, у кого самый длинный ежегодный отпуск в России

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Педагогам предоставляется отпуск продолжительностью 56 дней, а космонавтам — 45 дней, однако после выполнения космического полета им дают дополнительно еще 30 дней отдыха. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры Предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.
«Отдельные условия установлены для космонавтов: кандидаты в космонавты и действующие космонавты получают ежегодный отпуск продолжительностью 45 суток, а после выполнения космического полета им предоставляется дополнительный отпуск в 30 суток», — сказала Голубева.
Она добавила, что педагогам, руководителям образовательных и научных организаций, сотрудникам системы дополнительного профессионального образования, воспитателям и музыкальным руководителям, работающим с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья или нуждающимися в длительном лечении, предоставляется отпуск продолжительностью 56 дней.
Военнослужащие, проходящие службу по контракту, также имеют увеличенную продолжительность отпуска: при выслуге менее 10 лет — 30 суток, от 10 до 15 лет — 35 суток, от 15 до 20 лет — 40 суток, а при стаже свыше 20 лет — 45 суток, отметила эксперт.
Россиянам, работающим во вредных и опасных условиях труда, предоставляется дополнительные оплачиваемые отпуска — минимум семь дней. Для работников с ненормированным рабочим днем — минимум три дня. Для сотрудников, официально работающих на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, тоже предусмотрены дополнительные отпуска, их продолжительность составляет от 16 до 24 дней, сообщила Голубева.
Особые гарантии предусмотрены и для других категорий. Несовершеннолетним работникам предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 31 день, а инвалидам — не менее 30 календарных дней. В общем порядке ежегодный оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней, добавила Голубева.