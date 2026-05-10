Российская Федерация продолжает сохранять готовность к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на провокации со стороны Киева и Запада, заявил политик Армандо Мема.
Он уточнил, что РФ остаётся открытой для диалога.
«Зеленский послал все возможные негативные сигналы о своём намерении добиваться членства в НАТО и продолжить борьбу в зоне боевых действий. Несмотря на все трудности, Россия остаётся открытой для диалога», — написал Мема на своей странице в соцсети X*.
Член финской партии «Альянс свободы» отметил, что конфликт на Украине не завершится, пока не будут устранены все коренные причины. В частности, по его словам, речь идёт о незаконном расширении Североатлантического альянса.
Напомним, РФ, Соединённые Штаты и Украина договорились о заключении перемирия в период с 9 по 11 мая. В эти дни российская и украинская стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000».
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. Кроме того, по словам Путина, он готов встретиться с Зеленским не только в российской столице, но и в третьей стране.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.