В Госдуме предложили законодательно закрепить профилактику йододефицита

Парламентарий отметил, что проблема йододефицита сегодня является очень серьезной. По его словам, она беспокоит эндокринологов, поскольку они видят прямую причинно-следственную связь: если в том или ином регионе занимаются профилактикой йододефицитных состояний, то уровень заболеваемости щитовидной железы резко снижается.
«Мы в ЛДПР считаем, что необходимо уделять больше внимания этой теме. Мы свои предложения дали. В том числе у нас уже лет 20, наверное, общественники и врачи хотят, чтобы эта профилактика на законодательном уровне была закреплена. Мы тоже это поддерживаем и считаем, что необходимо все-таки более массовое внедрение йода в нашу жизнь», — сказал Леонов.
Он указал, что данный вопрос в большей степени касается детей, в том числе их интеллектуального развития, потому что йод особенно влияет на формирование головного мозга.
«В этом отношении дети — это самая главная мишень. Очень много примеров, когда регионы были крайне дефицитные по йоду, например, Тыва, и местные органы власти взялись за эту проблему и фактически вывели на общероссийские показатели, и резко снизилась заболеваемость. Детки стали здоровыми, многие не заболели различными заболеваниями щитовидной железы. Поэтому в этом отношении, безусловно, нужна федеральная поддержка», — добавил депутат.
Леонов подчеркнул, что в настоящее время в российских школах организовано йодирование питания, однако это затрагивает только учеников первых-четвертых классов, которые получают бесплатное питание. Кроме того, йодированная пища предоставляется и в больницах.
«Но в целом, конечно, нужна такая системная работа. На уровне правительства должно быть решение», — заключил он.