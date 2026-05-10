Гинцбург: результаты лечения онковакциной будут известны через пару месяцев

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Врачи пока не могут говорить об уменьшении опухоли пациента, который в начале апреля начал лечение онковакциной, прошло слишком мало времени, данные будут через пару месяцев. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.