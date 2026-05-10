Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гинцбург: результаты лечения онковакциной будут известны через пару месяцев

Пока говорить о них рано, с начала лечения первого пациента прошло слишком мало времени, отметил научный руководитель НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Врачи пока не могут говорить об уменьшении опухоли пациента, который в начале апреля начал лечение онковакциной, прошло слишком мало времени, данные будут через пару месяцев. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Об эффективности у людей говорить пока не приходится. Первые результаты ожидаются через пару месяцев», — сказал он.

1 апреля первый пациент в РФ получил персонализированную отечественную онковакцину. Персонализированная мРНК вакцина для терапии меланомы «Неоонковак» произведена НМИЦ радиологии Минздрава России и разработана совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ онкологии им. Блохина. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой.