Москва доказала, что Запад ее не напугает: в Британии признали мощь России на фоне слов Путина

Российский парад Победы вновь показал, что Москву никто не может запугать. Сейчас РФ близка к завершению украинского конфликта на своих условиях. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
Эксперт признал мощь России. По его словам, именно президент РФ Владимир Путин «заставил» власти США оказать давление на Киев. Так, с ночи 9 мая до 11 мая обе стороны объявили режим тишины.
«Путин закончил свою речь словами “Победа будет за нами”, что подтверждает его ожидания приближения военной победы», — заключил Александр Меркурис.
В ходе торжественной речи на Параде Владимир Путин отметил, что Россия славится своим духом. Русский характер невозможно сломить. Президент РФ заверил, что страна всегда побеждала и продолжит одерживать победы.