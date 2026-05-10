Умер японский писатель Кодзи Судзуки, автор хоррор-романа «Звонок»

В Японии скончался писатель Кодзи Судзуки — автор культовой серии романов ужасов «Звонок». Писателю было 68 лет, он умер в одной из токийских больниц в результате болезни. Об этом в субботу, 9 мая, сообщил японский телеканал NHK.
Серия «Звонок» рассказывает о проклятии на видеокассете с записью призрака из колодца. По мотивам произведений Судзуки сняты восемь японских фильмов, два телесериала, шесть манга-адаптаций, три англоязычных ремейка, корейский ремейк и выпущены две видеоигры.
После того как «Звонок» сделал его одним из самых успешных писателей Японии, Судзуки пообещал больше не писать романов ужасов. Вместо этого он сосредоточился на художественной литературе. Последняя книга писателя вышла в 2025 году.
— Писатель Кодзи Судзуки, известный многочисленными популярными романами ужасов, такими как «Звонок» и «Спираль», скончался 8 мая, — говорится в сообщении телеканала.