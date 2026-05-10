Во Владивостоке на выходных открылись продовольственные ярмарки

Жители приморской столицы смогут запастись свежими продуктами от местных производителей прямо в эти выходные. Продовольственные ярмарки развернутся в разных районах города. Они будут работать с 9 утра до 8 вечера.
В воскресенье, 10 мая, домашнюю продукцию привозят сразу на две точки. Одна находится в районе Жигура, 2б. Другая — в центре города на Верхнепортовой, 2 г. В понедельник, 11 мая, ярмарка продолжит работу только на Жигура, 2б.
«Здесь можно приобрести свежие рыбные, мясные и молочные продукты, мед, овощи, соленья, выпечку и другие местные деликатесы», — рассказали в администрации города.