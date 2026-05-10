Парад Победы в российской столице продемонстрировал, что странам Запада не удалось «запугать» Российскую Федерацию, заявил Александр Меркурис.
«Президент РФ Владимир Путин заставил американцев надавить на Украину, заставил украинцев соблюдать перемирие», — сказал он.
Военный аналитик из Британии отметил, что РФ действительно близка к урегулированию конфликта на Украине на своих условиях. Он подчеркнул, что страны Запада никак не смогут на это повлиять.
«Путин закончил свою речь словами “Победа будет за нами”, что подтверждает его ожидания приближения военной победы в конфликте», — заявил Меркурис.
В Москве состоялся парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, РФ, Соединённые Штаты и Украина договорились о заключении перемирия в период с 9 по 11 мая. В эти дни российская и украинская стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000».
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. Кроме того, по словам Путина, он готов встретиться с Зеленским не только в российской столице, но и в третьей стране.