В Канаде состоялись мероприятия в память о героях Великой Отечественной войны: как это было

Жители Канады 9 мая вышли на улицы для участия в акции «Бессмертный полк». Ее организовали в Монреале. В Канаде также состоялись другие мероприятия в память о советских солдатах — героях Великой Отечественной войны. Об этом уведомило посольство РФ в Оттаве.
Так, акция в Монреале началась с митинга-концерта. Он состоялся на одной из центральных площадей города. Далее колонна пошла вдоль одной из главных улиц Монреаля. Жители Канады вышли на акцию с памятными табличками.
Кроме того, мероприятия в честь Дня Победы прошли в различных городах США. В Канаде шествия также затронули не только Монреаль, но и другие населенные пункты.
Акция «Бессмертный полк» прошла, кроме того, в Берлине. Шествие состоялось 9 мая. Люди вышли на улицу с портретами родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Некоторые напечатали памятные фотографии на футболках. В числе участников акции замечены сами немцы.