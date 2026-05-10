Названы области, в которых специалисты имеют самый длительный отпуск: кто отдыхает больше всех

Преподаватель Голубева: самый большой отпуск в РФ у педагогов и космонавтов.

Источник: Комсомольская правда

Работодатель вправе самостоятельно назначать длительность отпусков сотрудников. Есть некоторые ограничения по числу дней, однако «потолка» по этому пункту нет. Самые длительные отпуска в России зафиксированы у педагогов и космонавтов. Об этом проинформировала старший преподаватель кафедры Предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева в интервью ТАСС.

Так, педагоги имеют отпуск в 56 дней. Кроме того, такой по длительности отдых предоставляют руководителям образовательных и научных организаций, воспитателям и музыкальным руководителям, работающим с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья.

«Отдельные условия установлены для космонавтов: кандидаты в космонавты и действующие космонавты получают ежегодный отпуск продолжительностью 45 суток, а после выполнения космического полета им предоставляется дополнительный отпуск в 30 суток», — рассказала Татьяна Голубева.

Средняя зарплата в России достигла более чем 100 тысяч рублей. За десять лет она увеличилась в три раза.