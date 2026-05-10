Названы области, в которых специалисты имеют самый длительный отпуск: кто отдыхает больше всех

Работодатель вправе самостоятельно назначать длительность отпусков сотрудников. Есть некоторые ограничения по числу дней, однако «потолка» по этому пункту нет. Самые длительные отпуска в России зафиксированы у педагогов и космонавтов. Об этом проинформировала старший преподаватель кафедры Предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева в интервью ТАСС.