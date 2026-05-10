Россиянам назвали формулу для управления личным бюджетом: откладывать деньги сможет даже новичок

Простая формула помогает распределить доходы и расходы личного бюджета и откладывать деньги без жестких ограничений. О ней напомнила эксперт по финансовым рынка Ольга Гогаладзе.
Речь идёт о способе, при котором доход после уплаты налогов следует разделить на три части. При этом 50% денег нужно использовать на обязательные траты, в которые входят оплата жилья, покупка продуктов, транспортные расходы и средства на лекарства. На хобби, рестораны, шопинг и путешествия предлагается выделить 30% бюджета, а на сбережения и инвестиции — 20%.
«Это хороший старт для новичков. Не нужно заводить 100 категорий в Excel. Вы не лишаете себя радостей жизни, поэтому риск “сорваться” и потратить всё гораздо ниже», — сказала Гогаладзе агенству «Прайм».
