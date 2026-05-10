Россиянам назвали формулу для управления личным бюджетом: откладывать деньги сможет даже новичок

Речь идёт о способе, при котором доход после уплаты налогов следует разделить на три части. При этом 50% денег нужно использовать на обязательные траты, в которые входят оплата жилья, покупка продуктов, транспортные расходы и средства на лекарства. На хобби, рестораны, шопинг и путешествия предлагается выделить 30% бюджета, а на сбережения и инвестиции — 20%.