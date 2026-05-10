В России утвердили концепцию исторического просвещения в школах

РИА Новости: Минпросвещения утвердило концепцию исторического просвещения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и вузах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Министерство просвещения Российской Федерации утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Документ уже направлен в регионы для реализации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что концепция определяет основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности среди подрастающего поколения в детских садах, школах, колледжах и вузах.

«Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Сергея Кравцова.

В министерстве пояснили, что среди ключевых направлений реализации концепции — повышение квалификации педагогов, подготовка методических материалов, развитие исторических кружков и клубов. Документ также предусматривает проведение конференций, конкурсов, олимпиад, исторических уроков, квестов, проектных и исследовательских мероприятий для молодых людей.

Для обучающихся будут организованы мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, сохранению памяти о защитниках России и участниках специальной военной операции.

Кроме того, предполагается создание информационной платформы по историческому просвещению в 2027 году.

Отмечается, что план реализации концепции рассчитан на пять лет. Он включает в себя не только регулярный мониторинг эффективности образовательных программ, но и активное привлечение специалистов Российского военно-исторического общества, общества «Знание» и других организаций.