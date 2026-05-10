Вучич: Сербия скажет «нет» каждому будущему Гитлеру

Президент Сербии Александр Вучич в субботу, 9 мая, заявил, что сербский народ в XX веке отверг фашизм и будет неизменно говорить «нет» любым новым попыткам возродить подобную идеологию.
По его словам, Сербия уже однажды заплатила за свою свободу высокую цену, но сохранила принципиальную позицию против тоталитаризма. Он отметил, что сербы, где бы они ни жили, ясно сказали «нет» фашизму сороковых годов прошлого века.
— Каждому будущему Гитлеру наша столица первая скажет «нет», — отметил Вучич.
Президент назвал День Победы символом, который несет надежду и олицетворяет победу добра над злом, передает «Газета.ru».
Ранее Вучич заявил, что, приняв решение о присоединении страны к антироссийским санкциям, он «предал бы душу народа».
6 мая Вучич передал письмо с поздравлением российского лидера Владимира Путина с наступающим Днем Победы. В письме он также добавил, что Сербия «навсегда запомнит огромную и решающую роль Красной армии в освобождении страны».
30 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским коллегой Вучичем. Главы стран обсуждали конфликт на Украине и масштабную эскалацию на Ближнем Востоке.