Сабуров рассказал о попытке получить официальные документы в России: он не смог сдать тест по русскому

Много лет работавший в РФ комик Нурлан Сабуров пытался получить официальные документы в России. Однако юморист не смог сдать языковой тест. Он объяснил неудачный результат сложностью вопросов на экзамене. С таким признанием Нурлан Сабуров обратился на своем концерте в Дубае, цитирует РИА Новости.
Комик подчеркнул, что поддерживает миграционную политику России. Он также сообщил, что пытался получить официальные документы в РФ «для налоговой».
«Сидели с женой за одной партой… Вопросы были сложные, например, когда было Крещение Руси… В итоге она сдала, я — нет», — поделился Нурлан Сабуров.
По имеющимся сведениям, комик не сможет въехать в РФ еще 50 лет. О таком запрете артист узнал в начале апреля 2026 года. Комик прибыл в Россию много лет назад из Казахстана. Он переехал в Екатеринбург сразу после окончания школы.