Флаги Украины и Эстонии сорвало со стен Нарвского замка

В эстонской Нарве сильный ветер сорвал флаги Украины и Эстонии, размещённые на стенах Нарвского замка перед празднованием Дня Победы.

В эстонской Нарве сильный ветер сорвал флаги Украины и Эстонии, размещённые на стенах Нарвского замка перед празднованием Дня Победы. Кадры произошедшего опубликовало агентство «Раптли».

На видео видно, что на крепостной стене были размещены флаги Евросоюза, Украины и Эстонии. При этом украинский и эстонский флаги оказались частично сорваны и удерживались лишь на креплениях после порывов ветра.

На фоне замка также попал в кадр противоположный берег реки Нарвы — российский Ивангород, где женщина позировала с флагом СССР.

В последние годы оформление приграничной зоны между Нарвой и Ивангородом к памятным датам регулярно сопровождается символическими акциями и публичными дискуссиями, связанными с отношением к событиям Второй мировой войны и празднованию 9 Мая.

Нарвский замок расположен непосредственно у границы с Россией и считается одной из наиболее заметных площадок в Эстонии для проведения общественных и политических акций, связанных с исторической памятью и международной повесткой.

