Ремонт трамвайных путей на улице Шеронова в Хабаровске продлится до августа

Их обновляют по технологии «бархатного пути».

Источник: Хабаровский край сегодня

Ремонт трамвайных путей на улице Шеронова в Хабаровске проведут по современной технологии. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», уменьшить износ колесных пар трамваев и самих рельсов позволит минимизация стыков и их качественная проварка. Также за счет этого электротранспорт будет ходить здесь быстрее, тише и плавнее.

— Используемую технологию на железной дороге называют «бархатным путем», — отметил руководитель подрядной организации Леонид Медведев. — В целом, реконструкция предполагает полную выемку старого грунта, замену основания и переход на современные материалы. Мы заменим отслужившие свой срок деревянные шпалы на железобетонные. Это значительно увеличит срок эксплуатации пути и сделает его более устойчивым к нагрузкам.

Первый участок трамвайного пути получит новый облик уже в июне. Затем специалисты переустановят стрелочные переводы и приступят к ремонту соседнего пути. Полностью завершится реконструкция на этом участке в конце августа.

Напомним, на время проведения ремонта на Шеронова запустили систему реверсивного движения трамваев, чтобы не закрывать курсирование этого вида транспорта по востребованным маршрутам. Это проводится в Хабаровске впервые.

Последний раз капитальный ремонт путей на участке от Волочаевской до Ленина проводился в середине 90-х годов. Приступить к масштабным работам сегодня позволил национальный проект «Инфраструктура для жизни», инициированный Владимиром Путиным. Таким образом, помимо обновления трамвайных путей, будет заменено и дорожное полотно.