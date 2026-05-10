Ремонт трамвайных путей на улице Шеронова в Хабаровске продлится до августа

Ремонт трамвайных путей на улице Шеронова в Хабаровске проведут по современной технологии. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», уменьшить износ колесных пар трамваев и самих рельсов позволит минимизация стыков и их качественная проварка. Также за счет этого электротранспорт будет ходить здесь быстрее, тише и плавнее.