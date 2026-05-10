«Я — чистильщик». Сторож-убийца 15 лет держал в страхе целое село

15 лет жители небольшого села Рыбное в Красноярском крае жили в настоящем кошмаре. По их улицам ходил человек, который убивал тех, кто ему мешал. Его знали все. О его преступлениях догадывались многие. Но никто не решался сказать правду — слишком велик был страх. Этого человека звали Владимир Колебин, и прозвище Тихий он получил не случайно. Как больше десятка лет ему удавалось держать в страхе целое село — в материале krsk.aif.ru.
Из детства в преступление.
О ранних годах Владимира Колебина известно немного. Он родился в 1957 году в Красноярском крае в социально неблагополучной семье. Детство будущего убийцы прошло на улице, где он рано начал совершать мелкие преступления. С 14 лет Колебин постоянно попадал в поле зрения правоохранителей, несколько раз бывал судим, однако до поры до времени в насилии замечен не был.
В середине 1990-х, отбыв очередной срок, Колебин приехал в село Рыбное, где жили его родственники, и устроился на, казалось бы, мирную работу — сторожем в местный сельскохозяйственный техникум.
Роковая пуля.
Всё изменилось 15 июля 1999 года. На техникум, где Колебин нёс ночное дежурство, было совершено разбойное нападение. Сторож получил огнестрельное ранение в плечо. Эта пуля, извлечённая из его тела, словно вышибла последние предохранители в сознании мужчины.
После выписки Колебин узнал, что нападавшие — члены местной группировки Масютина — арестованы. Однако их заказчик, бизнесмен по фамилии Груздев, остался на свободе. Мало того, он начал угрожать бывшему сторожу.
Колебин решил действовать на опережение. План был прост и жесток — выманить жертву из дома и застрелить. Ранним утром 15 октября 1999 года Колебин разбудил свою сожительницу Нину Решетникову, с которой прожил 15 лет. Вооружившись ружьём и канистрой с бензином, он приказал женщине идти с собой.
У дома Груздева Колебин приказал Нине спрятаться под мостом и ждать. Затем он направился к летней кухне бизнесмена. Дождавшись, когда жертва выйдет на свет, Колебин с расстояния 2,5 метра выстрелил. Убив Груздева, он забыл на месте канистру с бензином и поспешил к Нине.
Первое преступление сошло ему с рук. Полиция не вышла на след убийцы, что убедило Колебина в собственной безнаказанности.
Новые жертвы.
Через несколько месяцев Колебин «решил проблему» с собственным племянником — инвалидом по психическому здоровью, который буянил и нападал на людей. Пригласив его выпить, Колебин зарубил родственника топором, а труп закопал под полом своего дома. Нина снова стала свидетельницей и помогала выносить тело.
Андрей Иващенко — очередная жертва, брат любовницы. Мужчина страдал алкоголизмом и воровал у сестры вещи, чтобы пропить. Однажды он попытался украсть что-то у самого Колебина, это и стало для того поводом для убийства. Заманив Иващенко в лес, Колебин застрелил его из ружья.
Женщина по фамилии Силина стала четвёртой жертвой. Приятельница следующей сожительницы Колебина якобы украла магнитофон. 31 декабря 2009 года Колебин задушил её верёвкой во время застолья, при Нине и новой пассии Елене Никитиной.
Елена Никитина — пятая жертва. Колебин решил, что новая сожительница излишне дерзка и своенравна. Он застрелил её в уличном душе, когда она мылась, а тело закопал во дворе, разбив на том месте клумбу. Сверху он выложил кирпичи в форме креста. Оставленное поддельное письмо от имени Никитиной должно было убедить всех, что она уехала на заработки.
Последней, шестой жертвой Колебина стал односельчанин, пришедший в дом к убийце искать свою пьяную жену. Мужчина разбушевался и начал угрожать ножом. Колебин застрелил его, а тело закопал в снегу.
Страх длиной в 15 лет.
За полтора десятилетия Колебин не прятался. Он жил среди людей, работал, общался. Но страшная правда заключалась в другом — о его преступлениях знали. Знали многие жители крошечного села с населением около 1400 человек. Знали, но молчали. Страх перед убийцей был сильнее страха перед законом.
Всё изменилось после убийства односельчанина. Его жена заявила в полицию, а следователи, начав разбираться, наткнулись на шокирующие подробности. В ходе обыска во дворе Колебина под клумбой были найдены останки Елены Никитиной.
Задержанный не стал отрицать очевидного. Больше того — он признался во всех шести убийствах, подробно описал каждое. Ключевой свидетельницей стала Нина Решетникова, которая, наконец, решилась дать показания против бывшего сожителя.
Приговор.
В 2015 году суд приговорил Владимира Колебина к 19 годам лишения свободы. Учитывая шесть доказанных убийств и более чем 15-летний «стаж», срок многим показался неоправданно мягким.
Решетникова, главная свидетельница, после оглашения приговора призналась, что 19 лет — это «легкая прогулка» для такого человека. Она была убеждена, что Колебин, выйдя на свободу, обязательно вернётся, чтобы отомстить ей за предательство.
Колебин получил прозвище Красноярский Чистильщик.