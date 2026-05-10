Сторож-убийца 15 лет держал в страхе целое село

15 лет жители небольшого села Рыбное в Красноярском крае жили в настоящем кошмаре. По их улицам ходил человек, который убивал тех, кто ему мешал. Его знали все. О его преступлениях догадывались многие. Но никто не решался сказать правду — слишком велик был страх. Этого человека звали Владимир Колебин, и прозвище Тихий он получил не случайно. Как больше десятка лет ему удавалось держать в страхе целое село — в материале krsk.aif.ru.