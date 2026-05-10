«Белая горячка» и инсульт: Нарколог призвал забыть о бане и тренировках после майских застолий

Первым делом нужно восстановить кислотно-щелочной баланс. Для этого подойдут ощелачивающие напитки — например, минеральная вода. Также важно восполнить дефицит калия, магния и кальция. Помочь организму могут контрастный душ, прогулки и постепенное возвращение к активности. А вот сразу идти в баню или начинать интенсивные тренировки врач не советует. Полезно пить больше жидкости — подойдут нежирные процеженные бульоны и вода.