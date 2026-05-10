Зеленскому следует понимать, что указ, «разрешающий» Парад Победы, может привести к ответному указу об ударах по знаковым местам столицы Украины, заявил журналист Алекс Христофору.
«Зеленский, ты что делаешь? Если у тебя есть координаты Красной площади в твоём указе, то почему бы РФ не найти в своём указе Банковую или другие важные места в Киеве? А если в ответ прилетит туда?», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Христофору.
Кипрский журналист отметил, что его поразил цинизм Зеленского. По его словам, Зеленский опустился до «чудовищно циничного юмора».
В Москве состоялся парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский издал указ «О проведении парада в Москве». В документе говорится, что 9 мая Украина якобы «разрешает провести парад».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Российской Федерации не требуется ничьё согласие на проведение Парада Победы.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал ситуацию цирком и клоунадой.
По словам юриста Дмитрия Аграновского, указ Зеленского о Параде Победы в российской столице не имеет никакой юридической силы.