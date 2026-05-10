Японские чиновники прибудут в РФ с визитом: на что рассчитывает делегация

Представители японского правительства планируют прибыть в Россию с визитом в конце мая этого года. Токио намерен провести переговоры с Москвой по ряду вопросов. Так сказано в сообщении Министерства экономики, торговли и промышленности Японии в соцсети Х.
Чиновники отправятся в командировку в РФ с целью «защиты активов японских компаний, все еще работающих в стране». В ведомстве опровергли сведения о планах Токио сотрудничать с Москвой после завершения конфликта на Украине.
В Министерстве заявили, что Япония продолжит взятый на антироссийскую риторику курс. Сейчас страна «не находится в ситуации, при которой возможно продвижение нового сотрудничества с Россией». Как утверждается в материале, Токио также намерен продолжать осуществлять санкции в отношении Москвы.
Власти Японии также отвергли слухи о якобы планах страны направить экономическую миссию в Россию. Командировка подобной делегации не рассматривается.