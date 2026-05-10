Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Японские чиновники прибудут в РФ с визитом: на что рассчитывает делегация

Япония подтвердила командировку чиновников в Россию в мае.

Источник: Комсомольская правда

Представители японского правительства планируют прибыть в Россию с визитом в конце мая этого года. Токио намерен провести переговоры с Москвой по ряду вопросов. Так сказано в сообщении Министерства экономики, торговли и промышленности Японии в соцсети Х.

Чиновники отправятся в командировку в РФ с целью «защиты активов японских компаний, все еще работающих в стране». В ведомстве опровергли сведения о планах Токио сотрудничать с Москвой после завершения конфликта на Украине.

В Министерстве заявили, что Япония продолжит взятый на антироссийскую риторику курс. Сейчас страна «не находится в ситуации, при которой возможно продвижение нового сотрудничества с Россией». Как утверждается в материале, Токио также намерен продолжать осуществлять санкции в отношении Москвы.

Власти Японии также отвергли слухи о якобы планах страны направить экономическую миссию в Россию. Командировка подобной делегации не рассматривается.