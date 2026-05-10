Взрыв произошел на лодке во Флориде, 15 человек госпитализированы

В американском штате Флорида произошел инцидент на лодке — предположительно, раздался взрыв. В результате происшествия в больницы доставлены 15 человек. Об этом в субботу, 9 мая, сообщил телеканал NBC News.
По данным спасателей, инцидент произошел недалеко от города Норт-Майами-Бич. На место прибыли более 25 пожарных расчетов, а также специалисты океанской спасательной службы, комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы и береговой охраны США.
Очевидцы рассказали, что взрывной волной нескольких человек сбросило с лодки, они получили ожоги. По словам одного из свидетелей, взрыв произошел, когда капитан судна повернул ключ зажигания. Предположительно, причиной могла стать утечка газа. На кадрах с места происшествия видно, как спасательный вертолет приземляется в районе ЧП. Расследование продолжается, говорится в сообщении.
