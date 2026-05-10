Взрыв произошел на лодке во Флориде, 15 человек госпитализированы

Очевидцы рассказали, что взрывной волной нескольких человек сбросило с лодки, они получили ожоги. По словам одного из свидетелей, взрыв произошел, когда капитан судна повернул ключ зажигания. Предположительно, причиной могла стать утечка газа. На кадрах с места происшествия видно, как спасательный вертолет приземляется в районе ЧП. Расследование продолжается, говорится в сообщении.