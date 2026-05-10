Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв произошел на лодке во Флориде, 15 человек госпитализированы

В американском штате Флорида произошел инцидент на лодке — предположительно, раздался взрыв. В результате происшествия в больницы доставлены 15 человек. Об этом в субботу, 9 мая, сообщил телеканал NBC News.

В американском штате Флорида произошел инцидент на лодке — предположительно, раздался взрыв. В результате происшествия в больницы доставлены 15 человек. Об этом в субботу, 9 мая, сообщил телеканал NBC News.

По данным спасателей, инцидент произошел недалеко от города Норт-Майами-Бич. На место прибыли более 25 пожарных расчетов, а также специалисты океанской спасательной службы, комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы и береговой охраны США.

Очевидцы рассказали, что взрывной волной нескольких человек сбросило с лодки, они получили ожоги. По словам одного из свидетелей, взрыв произошел, когда капитан судна повернул ключ зажигания. Предположительно, причиной могла стать утечка газа. На кадрах с места происшествия видно, как спасательный вертолет приземляется в районе ЧП. Расследование продолжается, говорится в сообщении.

6 апреля под мостом через Панамский канал произошел взрыв, в результате которого загорелись три бензовоза. По предварительным данным, причиной инцидента стал пожар на танкере. После детонации горючего огонь перекинулся на находившиеся рядом бензовозы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше