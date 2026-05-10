Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в российскую столицу стал причиной недовольства среди политиков стран Европы, пишет Euractiv.
«Этот визит проходит на фоне того, что его попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннего давления», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что ЕС предупредил Словакию о якобы трудностях с финансированием агентства сельскохозяйственных платежей. В частности, это может нанести удар по фермерам.
Напомним, Фицо прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретились в Зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал разговор Фицо за выбор Дня Победы в Российской Федерации вместо Дня Европы. По словам канцлера ФРГ, Фицо «ждёт разговор о его визите в РФ».