Euractiv: визит Фицо в РФ вызвал недовольство среди лидеров ЕС

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в российскую столицу стал причиной недовольства среди политиков стран Европы, пишет Euractiv.

Источник: Аргументы и факты

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в российскую столицу стал причиной недовольства среди политиков стран Европы, пишет Euractiv.

«Этот визит проходит на фоне того, что его попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннего давления», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что ЕС предупредил Словакию о якобы трудностях с финансированием агентства сельскохозяйственных платежей. В частности, это может нанести удар по фермерам.

Напомним, Фицо прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретились в Зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал разговор Фицо за выбор Дня Победы в Российской Федерации вместо Дня Европы. По словам канцлера ФРГ, Фицо «ждёт разговор о его визите в РФ».

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше