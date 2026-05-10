Слуцкий призвал дать право на досрочную пенсию одной категории медиков

Работникам передвижных флюорографических кабинетов необходимо предоставить право досрочного выхода на пенсию. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Политик напомнил, что сотрудники стационарных рентгенкабинетов имеют такое право. Рентгенлаборанты мобильных флюорографов также работают с источниками излучения, однако для них досрочный выход на пенсию не предусмотрен. Соответствующее письмо Слуцкий направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
«ЛДПР предлагает устранить этот правовой перекос. Все те, кто работает во вредных условиях труда и обеспечивает медицинскую помощь и обследования жителям, должны иметь одинаковые права и льготы — вне зависимости от того, пациент приходит к медику или медик приезжает к пациенту», — цитирует Слуцкого ТАСС.
Ранее россиянам назвали условия для выхода на досрочную пенсию.
Напомним, в 13 российских регионах зафиксированы средние пенсии свыше 30 тысяч рублей.
Напомним, пенсионеры в России должны вовремя сообщать в Социальный фонд России обо всех изменениях, которые могут повлиять на размер пенсии или порядок её выплаты.