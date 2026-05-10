На корабле Caribbean Princess норовирусом заболели более 100 человек

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США 7 мая зафиксировали вспышку желудочно-кишечных заболеваний на корабле Caribbean Princess в Атлантическом океане.
По их информации, на судне, включая членов экипажа, находится более 3,1 тыс. человек. В то же время среди 115 заболевших фиксируются диарея и рвота, отметили в CDC.
Работники лайнера занимаются сбором образцов и изоляцией заболевших, проводят усиленную дезинфекцию судна. Отмечается, что по прибытии в пункт назначения лайнер пройдет полную санитарную обработку перед новым рейсом.