Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На корабле Caribbean Princess норовирусом заболели более 100 человек

Как сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний, на лайнере проводят сбор образцов и изоляцию пациентов.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США 7 мая зафиксировали вспышку желудочно-кишечных заболеваний на корабле Caribbean Princess в Атлантическом океане.

По их информации, на судне, включая членов экипажа, находится более 3,1 тыс. человек. В то же время среди 115 заболевших фиксируются диарея и рвота, отметили в CDC.

Работники лайнера занимаются сбором образцов и изоляцией заболевших, проводят усиленную дезинфекцию судна. Отмечается, что по прибытии в пункт назначения лайнер пройдет полную санитарную обработку перед новым рейсом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше