Россиянам напомнили, когда стоит ждать индексации пенсий

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Ежегодный перерасчет в сторону увеличения пенсий работающим пенсионерам запланирован на 1 августа. А 1 октября пенсия будет проиндексирована военным пенсионерам, напомнила в беседе с ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.
«До конца года работающих пенсионеров ждет перерасчет пенсии, а военных — индексация пенсий, получаемых в рамках государственного пенсионного обеспечения, — отметила она. — С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий».
«Что касается следующей индексации пенсий, то она произойдет 1 октября 2026 года и затронет военных пенсионеров, — напомнила Финогенова. — Размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом всех надбавок». Эксперт добавила, что коэффициент индексации, скорее всего, будет увеличен — «скорректирован по фактической инфляции».
Индексация страховых — самых распространенных — пенсий, в том числе и для работающих пенсионеров, уже произошла с 1 января, ее размер составил 7,6%. В следующие годы она будет по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат проводиться дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля.
Перерасчет и индексация пенсий — разные механизмы. Никакого ухудшения условий для планового августовского перерасчета пенсий для работающих пенсионеров она не влечет.