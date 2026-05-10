Трамп сравнил стоимость ремонта пруда при своей администрации и Байдене

Дональд Трамп заявил, что реконструкция зеркального пруда в Вашингтоне при его администрации обошлась значительно дешевле и заняла меньше времени, чем аналогичные работы во время президентства Джо Байден.

Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в социальной сети [Truth Social]. Трамп разместил два изображения отражающего бассейна, расположенного между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна.

На одном снимке объект показан в неудовлетворительном состоянии — с мутной водой и частично осушённым дном. Изображение сопровождалось подписью о затратах в размере 355 миллионов долларов и сроках реконструкции в три с половиной года во время администрации Байдена.

Вторую фотографию Трамп представил как результат работ своей команды. В публикации утверждается, что обновление объекта обошлось в 2 миллиона долларов и заняло одну неделю.

Ранее президент США уже критиковал состояние достопримечательностей Вашингтона, сравнивая их внешний вид с болотом. В апреле он также публиковал фотографии зеркального пруда с зелёной водой и обвинял предыдущие администрации в ненадлежащем содержании объекта.

По словам Трампа, власти приняли решение изменить покрытие пруда, чтобы вода приобрела более насыщенный синий оттенок. Он объяснил это жалобами жителей и туристов на внешний вид одной из наиболее известных достопримечательностей американской столицы.

Отражающий бассейн у Национальной аллеи в Вашингтон считается одной из самых посещаемых туристических зон города и регулярно используется для проведения официальных мероприятий, памятных церемоний и массовых акций.

