Лиса проинспектировала уборку остановки во Владивостоке

В поселке Экипажный на острове Русский случился необычный рабочий момент. Бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» приехала мыть остановочный павильон. Но во время уборки к рабочим нагрянул неожиданный проверяющий — местная рыжая лиса. Животное спокойно наблюдало за процессом, ничуть не испугавшись людей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
В городе ежедневно трудятся бригады, которые чистят пешеходные зоны и дороги. Работа идет и по жалобам граждан в соцсетях. Муниципальный центр управления обрабатывает все сигналы. Но на Русском у уборщиков появились особые контролеры. Лисы там — настоящие хозяева. Встретить их можно часто. Однако специалисты просят не умиляться слишком сильно. Лиса — дикое животное. Ее нельзя гладить, подзывать и, тем более, кормить.
«Лисы, которые иногда контролируют нашу уборку в этих местах — настоящие жители острова. Но не забывайте: не трогайте и не кормите их», — напоминают в МЦУ Владивостока.