Стал известен средний размер пенсии госслужащих в России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39,3 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля этого года, следует из данных системы Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 39 388, 98 рублей. Численность таких граждан находится на уровне 97,8 тысячи человек.
Согласно данным, работающие пенсионеры-госслужащие получают выплаты в размере 40 338,84 рублей, а неработающие — 39 272,73 рубля.