Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен средний размер пенсии госслужащих в России

РИА Новости: госслужащие в среднем получают пенсию в размере 39,3 тысячи рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Федеральные государственные гражданские служащие в России получают пенсию в среднем более 39,3 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 апреля этого года, следует из данных системы Социального фонда России, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Так, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 39 388, 98 рублей. Численность таких граждан находится на уровне 97,8 тысячи человек.

Согласно данным, работающие пенсионеры-госслужащие получают выплаты в размере 40 338,84 рублей, а неработающие — 39 272,73 рубля.​