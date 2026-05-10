Мужчина бросал камни в тюленя-монаха с детенышем на Гавайях и был задержан

На Гавайях полиция задержала 37-летнего мужчину по подозрению в жестоком обращении с охраняемым тюленем-монахом. Инцидент произошел у побережья Лахайны на острове Мауи. Об этом в пятницу, 8 мая, пишет издание Hawaii News Now.

По данным правоохранителей, подозреваемый бросил камень «размером с кокос» в самку тюленя по кличке Кайви, которая незадолго до этого родила детеныша. Животное находилось под наблюдением специалистов и было ограждено временным защитным барьером.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 5 мая. Подозреваемого нашли по описанию очевидцев. После задержания он отказался давать показания. Материалы расследования переданы федеральным властям США, так как гавайские тюлени-монахи относятся к охраняемым видам, говорится в сообщении.

В соцсетях, как пишет Life.ru, утверждают, что задержанным может быть украинский бизнесмен Игорь Литвинчук, который якобы заявлял, что он «богат» и может «оплатить любой штраф». Официального подтверждения этой информации нет.

8 мая стало известно, что американский стример Брейден Питерс, известный как Clavicular, предстанет перед судом за то, что он открыл стрельбу по аллигатору в прямом эфире.

