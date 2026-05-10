Апокалипсис после перемирия: Иран и США перешли на новый этап войны

Речь о перемирии в войне между США и Ираном не идет, страны продолжают наносить удары. Что известно о конфликте — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Речь о перемирии между Ираном и Соединенными Штатами сейчас не идет, конфронтация стран приобрела интересный характер.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в беседе с aif.ru рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, издание The New York Times сообщило, что Тегеран и Вашингтон обсуждают одностраничный план 30-дневного прекращения боев и возобновления работы Ормузского пролива на время, пока ведется работа над всеобъемлющим соглашением. При этом стороны продолжают наносить удары.

Накануне сообщалось об ударах Ирана по эсминцам США в Ормузском проливе. Все удары, по информации Пентагона, были отражены, однако аналитики сообщают о пожаре в Ормузе после атаки. США нанесли ответные удары.

«Перемирия между США и Ираном никакого нет. Идут боевые действия, просто они имеют другой характер. То есть речь не идет о масштабных ракетных ударах, но боевые столкновения в Ормузском проливе продолжаются. Кстати, в том числе, используются и ракеты. Они обмениваются ударами. Пока говорить о перемирии не стоит», — пояснил эксперт.

Перенджиев отметил, что характер боевых действий между США и Ираном имеет волнообразный характер.

«Где-то идет снижение эскалации, а где-то — она может снова повышаться. Как волны: то повышается, то понижается. Само противостояние ни на минуту не останавливается», — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что супероружие Ирана вызвало панику США.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше