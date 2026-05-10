Апокалипсис после перемирия: Иран и США перешли на новый этап войны

Речь о перемирии между Ираном и Соединенными Штатами сейчас не идет, конфронтация стран приобрела интересный характер.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в беседе с aif.ru рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, издание The New York Times сообщило, что Тегеран и Вашингтон обсуждают одностраничный план 30-дневного прекращения боев и возобновления работы Ормузского пролива на время, пока ведется работа над всеобъемлющим соглашением. При этом стороны продолжают наносить удары.
«Перемирия между США и Ираном никакого нет. Идут боевые действия, просто они имеют другой характер. То есть речь не идет о масштабных ракетных ударах, но боевые столкновения в Ормузском проливе продолжаются. Кстати, в том числе, используются и ракеты. Они обмениваются ударами. Пока говорить о перемирии не стоит», — пояснил эксперт.
Перенджиев отметил, что характер боевых действий между США и Ираном имеет волнообразный характер.
«Где-то идет снижение эскалации, а где-то — она может снова повышаться. Как волны: то повышается, то понижается. Само противостояние ни на минуту не останавливается», — подчеркнул специалист.
