В РФ утвердили концепцию исторического просвещения: вот чему будут учить в детских садах, школах и вузах

В России утвердили концепцию исторического просвещения в учебных заведениях. Соответствующий документ Минпросвещения направило в регионы для реализации. Концепция определяет основные направления и механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности в детских садах, школах, колледжах и вузах, пишет РИА Новости.
«Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории», — пояснил глава министерства Сергей Кравцов.
Концепция предусматривает развитие исторических кружков и клубов, различных мероприятий для детей и молодёжи, в том числе посвящённых Великой Отечественной войне и СВО.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский назвал историческое просвещение лучшим средством от лжи и фальсификации.