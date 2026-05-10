В центре Якутска стартовал легкоатлетический забег в честь Дня Победы

Подобные акции в районах Якутска проходят со 2 мая, и забег на проспекте Ленина сегодня является завершающим. Здесь и самая большая протяженность трассы — 4 км для взрослых, 500 м — для детей (от 5 лет). В 2026 году забег особенный, подчеркивают в Минфине Якутии. В нем нет борьбы за лидерство и отсчета времени по секундомерам, и уровень подготовки участников совершенно не важен. Общая цель — пробежать символическую дистанцию в знак глубокого уважения к подвигу дедов и прадедов.