В центре Якутска стартовал легкоатлетический забег в честь Дня Победы

ЯКУТСК, 10 мая. /ТАСС/. Легкоатлетический забег наследников Победы «Помним! Гордимся! Благодарим!» начался в центре Якутска — на проспекте Ленина. Он собрал более 1 тыс. участников, передает корреспондент ТАСС.
Подобные акции в районах Якутска проходят со 2 мая, и забег на проспекте Ленина сегодня является завершающим. Здесь и самая большая протяженность трассы — 4 км для взрослых, 500 м — для детей (от 5 лет). В 2026 году забег особенный, подчеркивают в Минфине Якутии. В нем нет борьбы за лидерство и отсчета времени по секундомерам, и уровень подготовки участников совершенно не важен. Общая цель — пробежать символическую дистанцию в знак глубокого уважения к подвигу дедов и прадедов.
«Мы специально добавили детский старт, и как раз под замыслом забега наследников Победы очень хорошо, что много детей сегодня примут участие. Такой массовый старт, как раз такую знаменательную дату, День Победы, я думаю, будет способствовать пропаганде здорового образа жизни и активного долголетия. В пригородах, насколько я знаю, принимали участие порядка 50−100 человек на каждый пригород, а сегодня выходят на старт более 1 тыс. человек», — рассказал журналистам и. о. министра финансов Якутии Иван Алексеев.
Алексеев традиционно сам участвует в забеге. Он отметил, что в мероприятии также принимают участие около 50 сотрудников регионального Минфина и республиканского казначейства. «У нас приветствуется здоровый образ жизни, и сотрудники активно занимаются спортом», — отметил он.
Среди участников забега сегодня — первый заммэра Якутска Георгий Гарильев, ректор Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова Анатолий Николаев, новый рекордсмен России в беге на 24 часа Александр Моедо из Якутии.
Благодаря программе поддержки местных инициатив (ППМИ) Министерства финансов Якутии событийные мероприятия начали проводить с 2025 года. Первым таким мероприятием тогда стал легкоатлетический забег в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Якутске и его пригородах.