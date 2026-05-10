Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru объяснил, почему ВСУ сорвали перемирие на фоне празднования 81-й Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, по данным Минобороны РФ, ВСУ за время действия перемирия совершили 8970 нарушений режима прекращения огня.
Уточняется, что украинские подразделения 1173 раза обстреляли позиции российских войск и нанесли 7151 удар с использованием беспилотников. Также за время перемирия ВСУ предприняли 12 атак на позиции российских подразделений.
В ведомстве добавили, что все группировки российских войск в зоне проведения специальной военной операции с полуночи 8 мая строго соблюдают режим прекращения огня.
Изначально перемирие было объявлено на 8 и 9 мая. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном перемирии — 9, 10 и 11 мая. Позже его слова подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«ВСУ срывают перемирие, потому что Владимир Зеленский не контролирует ситуацию. Более того, перемирие вряд ли продлится дольше назначенного срока. Так как преступный киевский режим планирует нанести удар по российской критической инфраструктуре. Однако эти планы вполне очевидны для России. Нужно быть готовыми к тому, чтобы отразить возможные атаки киевского режима на РФ», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее западные издания сообщили, что Владимир Зеленский скрытно рассчитывал на российскую атаку по Киеву в ответ на провокации против Москвы 9 мая. Ответная атака позволила бы Зеленскому в очередной раз выставить себя жертвой.